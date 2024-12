Justcalcio.com - TS – Conceicao ‘rosso di rabbia’, pazza idea Motta: può esordire col Cagliari

2024-12-17 11:47:20 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport:TORINO – Dalal. Per scacciare i fantasmi che iniziano ad aleggiare sullo Stadium, per lasciarsi alle spalle uno dei tanti pareggi carichi di rimpianti collezionati finora. E per guardare con rinnovato entusiasmo al futuro stagionale. A partire proprio da quella Coppa Italia che, pochi mesi fa soltanto, ha permesso alla Juventus di interrompere un digiuno da trofei lungo tre anni. Dalal, anche e soprattutto, per Francisco Conceiçao. Che della sfida ai sardi di oltre due mesi fa, in campionato, era stato protagonista negativo, con una contestata (e un po’ fantasiosa.) espulsione nel finale di gara, costatagli la squalifica nel successivo confronto d’alta classifica con la Lazio. E che, questa sera, ha tutta l’intenzione di rifarsi con gli interessi, dopo aver assistito dalla panchina a buona parte della partita di sabato, nell’altrettanto deludente segno “x” fatto registrare dai bianconeri in casa contro il fanalino di coda Venezia.