Panorama.it - Trump ed Erdogan: nemici o amici?

Inizia lentamente a delinearsi quello che sarà il futuro rapporto tra Donalde Recep Tayyip. Lunedì, in conferenza stampa, il presidente americano in pectore ha parlato della caduta di Bashar al Assad, sostenendo che “la Turchia avrà la chiave per la Siria”. “Quelle persone che sono entrate sono controllate dalla Turchia”, ha detto, riferendosi agli insorti. “è qualcuno con cui andavo molto d'accordo, ma ha una forza militare importante. E la sua non è stata logorata dalla guerra. Ha costruito un esercito molto forte e potente”, ha proseguito. “Nessuno sa quale sarà l'esito finale nella regione. Nessuno sa chi governerà alla fine. Credo che sarà la Turchia. La Turchia è molto intelligente, è un tipo molto intelligente ed è molto duro. La Turchia ha fatto un'acquisizione ostile senza perdere molte vite”, ha aggiunto.