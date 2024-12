Skicross | Deromedis sfiora il bis in Coppa del Mondo ad Arosa è secondo

Leggi su Sportface.it

Simoneil bis nella seconda tappa delladeldiad, in Svizzera. Dopo aver aperto la stagione con il successo nella prima delle due sfide in Val Thorens, in Francia, l’azzurro è arrivato a pochi centimetri dalla vittoria anche sulle nevi elvetiche, nella terza gara stagionale didel. Nella prova sprint della località grigionese infatti, solo il photofinish ha negato la gioia all’atleta italiano, regalando invece il successo al canadese Reece Howden, che supera di un nulla l’azzurro campione iridato in carica;però può comunque sorridere per aver conquistato ilpodio di questo inizio di stagione, l’ottavo della sua ancor giovane carriera.Percorso netto per il trentino classe 2000 fino alla finale: facendo valere le doti di ottimo partente, il 24enne della Val di Non si è imposto in tutti i turni con un certo margine sui suoi avversari, dai sedicesimi fino alle semifinali.