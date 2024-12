Lapresse.it - Sanremo 2025, Conti: “31 cantanti big in gara, c’è coppia inedita”

All’edizionedel Festival disaranno 31 iche parteciperanno alladei big. Tra loro, una. Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico Carlopresentando ‘Sarà’ in programma domani sera alle ore 21.30 su Rai1. “Non aggiungerò un posto in più per le Nuove Proposte. I Big sono 31: unache in extremis mi ha presentato un brano fantastico”, ha detto. “Non potevo dire di no a questadel tuttoche sarà svelata domani sera”, ha aggiunto. Sempre domani sera, ha aggiunto il conduttore toscano, “diremo solo i titoli delle canzoni e a grandi linee il significato”.si è anche soffermato sulle polemiche legate alla partecipazione alla kermesse di Tony Effe. “Tony Effe spiazzerà tutti con la sua canzone al Festival di