Non mangiatele Il ministero della Salute ritira il prodotto alimentare dalla vendita | marco e lotto

Allerta sanitaria per cozze contaminate da Escherichia coli: ilha disposto il richiamo urgente di undi mitili (Mytilus galloprovincialis) a marchio Mitili Olbia. Il provvedimento è arrivato a seguito di controlli che hanno rilevato la presenza del batterio in quantità superiore ai limiti consentitilegge.Le cozze a rischio sono commercializzate con il marchio “Mitili Olbia Soc. Coop.” e vendute in retine da 2 chilogrammi. Per identificare con precisione ilcontaminato, è fondamentale fare riferimento ai seguenti dettagli: Numero diB5/10/12/24, data di confezionamento 10/12/2024, produttore Arsellatori e Mitilicoltori Olbiesi Snc per Mitili Olbia Società Cooperativa, stabilimento Sa Marinedda, Olbia (SS), marchio di identificazione Ue IT E5N7U.