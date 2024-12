Sport.quotidiano.net - Nba, Cleveland vince ancora. Harden da sballo: 41 punti

Milano, 17 dicembre 2024 - Continua a volare, che schianta Brooklyn e ottiene la vittoria numero 23 in stagione, nonché la sesta nelle ultime sette uscite. Tutto facile per i Cavaliers, che si impongono ai danni dei Nets dominando l'incontro dal primo all'ultimo minuto, come testimoniato dal +20 al termine del primo periodo. Il match disputato in casa dei bianconeri va in archivio sul 130-101 in favore degli ospiti. Per la franchigia con attualmente il miglior record della lega ci sono 21di Mobley, 19 di LeVert e 18 di Mitchell. Ancor più netta l'affermazione dei Los Angeles Clippers ai danni degli Utah Jazz, messi ko con il risultato di 144-107. Il grande protagonista è, che chiude la partita con un bottino di 41, consentendo ai suoi di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive.