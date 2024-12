Quotidiano.net - Musica, solo loro le 10 personalità più influenti del 2024

Leggi su Quotidiano.net

Si avvicina la fine dell’anno e dicembre diventa il terreno più fertile per fare un bilancio per quanto riguarda il settore della. Ecco chi sono le 10più, tra Italia e nel resto del mondo. Chi ha vissuto un anno indimenticabile? Gli artistili piùin Italia nelSecondo classificato al Festival di Sanremo, Geolier continua a raccogliere consensi e ottenere successi. I suoi concerti sono tutti sold out e nel 2025 ha già annunciato tre appuntamenti imperdibili (per i fan) allo Stadio Maradona a Napoli. Prima dell’estate, altri live nei palazzetti mentre i suoi dischi conquistano le prime posizioni delle classifiche. Molto bene Annalisa che conferma il successo costante. “Sinceramente” non ha vinto Sanremo ma è diventata un tormentone come anche la canzone estiva “Storie Brevi” incisa insieme a Tananai.