Gossipnews.tv - MI RITIRO DALLA TV: La Decisione Shock di Teo Mammucari!

Leggi su Gossipnews.tv

Teosi racconta dopo l’intervista interrotta a Belve: ha bisogno di fermarsi. Ecco cosa è successo!Dopo la controversa intervista a Belve, interrotta dopo soli 19 minuti, Teorompe il silenzio e si racconta. Il conduttore ha scelto di spiegare quanto accaduto durante il suo confronto con Francesca Fagnani, rivelando il disagio che lo ha portato ad abbandonare lo studio., noto per il suo carisma e la sua ironia, questa volta si è mostrato fragile, ammettendo di non stare bene e di vivere un periodo complicato.Teo ha descritto l’atmosfera dello studio di Belve come opprimente: domande incalzanti, pubblico in silenzio e un ritmo troppo serrato lo hanno messo in crisi. Ha paragonato l’esperienza ai suoi scontri con Selvaggia Lucarelli durante la partecipazione a Ballando con le Stelle, dove si era sentito “attaccato e fragile”.