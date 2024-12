Oasport.it - LIVE Skicross, Arosa 2024 in DIRETTA: Simone Deromedis cerca continuità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladella seconda tappa valida per la Coppa del Mondo-2025 di sci freestyle, specialità, in scena in Svizzera, precisamente sulle nevi di. Si prospetta una gara divertentissima in terra elvetica, complice anche la brevità del tracciato che non permette la minima sbavatura.I riflettori saranno tutti puntati su. L’azzurro si è piazzato al secondo posto in occasione delle qualifiche, rimediando un ritardo minimo sul leader canadese Reece Howden, appena +0.16, precedendo il tedesco Florian Wilmsmann, il francese Melvin Tchiknavorian (+0.32) e lo svedese Erik Mobaerg (+0.33). Inutile dire che l’obiettivo del detentore del titolo iridato è chiaramente quello di conquistare nuovamente un piazzamento in top 3 dopo la brillante vittoria in gara-1 a Val Thorens e la più opaca gara-2.