Oasport.it - LIVE Monza-Fenerbahce Istanbul 0-0, Champions League volley in DIRETTA: iniziato l’incontro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-9 Primo tempo fulmineo di Beretta8-9 Termina lungo il servizio di Szwarc.8-8 Ace di Szwarc aiutato dalla bruttissima ricezione di Karyagin.7-8 Invasione a muro di Gulmezoglu sull’attacco di Szwarc.6-8 Pipe vincente di Karyagin.6-7 Il centrale del Fenerbache forza nuovamente ma questa volta non trova il campo.5-7 Ace di Baltaci.5-6 L’attacco di Gulmezoglu pizzica le mani alte di Szwarc.5-5 L’attacco di Zaytsev si insacca tra il muro turco e la rete. Già tre punti per il veterano di.4-5 Diagonale vincente di Karyagin con la palla che passa in mezzo al muro.4-4 Zaytsev passa tra le mani del muro e ristabilisce la parità.3-4 Si ferma in rete il servizio di Luburic.2-4 L’attacco di Luburic sbatte sulle mani alte del muro e ricade nella metà campo di