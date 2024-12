Ilrestodelcarlino.it - Le eccellenze delle nostre imprese premiate da Confapi Marche

Ledella piccola e media impresa sfilano all’Ancona International Airport. Sono stati conferiti giovedì, nell’annuale cerimonia diIndustria Ancona, ‘Awards 2024’, gli "oscar" a tredici aziende del territorio. Un evento di confronto e networking, che ha visto in apertura i saluti del governatore Francesco Acquaroli, dell’amministratore delegato del Sanzio Alexander D’Orsogna e del direttore diIndustria Ancona Michele Montecchiani. "Siamo estremamente orgogliosi di celebrare i successi degli imprenditori. Leaziende non solo contribuiscono significativamente all’economia regionale, ma rappresentano anche un esempio di innovazione e resilienza. Questi premi sono un riconoscimento dell’abilità di adattarsi e prosperare in un mercato in continua evoluzione – l’intervento di Montecchiani –.