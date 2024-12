Nerdpool.it - La star di Chicago Med dà un’esilarante anticipazione del crossover di One Chicago

Il dottor Dean Archer è il brontolone diMed dalla sesta stagione. Il personaggio non sfoggia spesso un sorriso e preferisce fare osservazioni pungenti ai suoi colleghi piuttosto che entrare in contatto con loro in modo casuale o amichevole (per la maggior parte).Steven Weber, l’attore che interpreta Archer, è invece un po’ più leggero. Weber è diventato una delle presenze preferite dai fan inMed, e parte del motivo è l’esilarante dietro le quinte che condivide sui social media. Il 14 dicembre, l’attore si è messo a scrivere su Threads per dare ai fan un assaggio delOne. Weber fa il tifo per ildi Onecon un manichinoWeber ha deciso di mostrare alcuni dei manichini realizzati per assomigliare a corpi umani durante l’imminente evento in tre parti.