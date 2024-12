Amica.it - La cartolina di Natale dei reali di Spagna è un flop di stile

Leggi su Amica.it

Come ogni anno, moltieuropei hanno pubblicato le proprie Christmas Card, cioè le cartoline d’auguri natalizi. Di solito si tratta di una foto di famiglia, accompagnata da un pensiero o da un messaggio di auguri. Quella di Letizia e Felipe di, però, ha fatto molto discutere per la scelta dei look. LadideispagnoliLa famiglia reale spagnola ha pubblicato la propria Christmas Card pensando alle vittime dell’alluvione di Valencia. La fotografia infatti è corredata da alcuni versi tratti da una poesia di Francisco Brines, poeta valenciano scomparso nel 2021 e vincitore del premio Cervantes.Nonostante le buone intenzioni, il ritratto di famiglia deispagnoli stavolta non è stato dei più riusciti.