Jesi e il calcio oltre Mancini | la favola del dottor Gabrielloni i gol dalla D alla A

Leggi su Sportface.it

La carriera di Alessandro: dai campi della Serie D al gol nel massimo campionato contro la Roma, il Como come filo conduttoreE pensare che l’unica grande concessione della scherma al, in quel di, è stata rappresentata fino ad ora da Roberto. Non certo uno qualunque, ma un tecnico e un ct capace di vincere in Inghilterra con il City e di riportare l’Europeo a Casa Italia. Per il resto il centro marchigiano è stato solo e soltanto Stefano Cerioni, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, fioretti e medaglie olimpiche come se piovesse: e a vegliare sul loro talento il grande Maestro Ezio Triccoli.Dopo Como-Roma 2-0 ilè tornato a bussareporta dell’olimpo degli sportivini e il posto in più va assegnato di diritto ad Alessandro, 30 anni e l’orgoglio di aver partecipatovittoria della squadra di Fabregas da attore protagonista.