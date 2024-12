361magazine.com - Grande Fratello, una frase di Javier scatena polemiche. Zeudi: “Ma come ti permetti?”

Leggi su 361magazine.com

, unadiMartinez su: ecco cosa è accaduto post puntataed Emanuele ieri sera hanno affrontato un chiarimento dopo la violazione che il concorrente ha infranto nei confronti dell’ex Miss Italia. Emanuele infatti si è intrufolato nel letto della giovane per farle il solletico, per giorniha cercato conforto in Casa raccontando l’accaduto. Dopo le scuse di Emanuele in prima serata, la concorrente pare sia stata attaccata proprio durante la pubblicità.Leggi anche, Lorenzo e Shaila tornano vicini. Lui confessa: “Ci sono delle cose non dette”Le frecciatine ferisco la giovane concorrenteDa Giglio a, le dichiarazioni su quanto accaduto in Casa traed Emanuele fanno molto discuterendo una vera e propria polemica.