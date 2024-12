Quotidiano.net - Grande Fratello: eliminato e nominati. La confessione di Shaila: “Ho rubato nei supermercati”

Quella di lunedì 16 dicembre è stata una puntata delnella quale alcuni nodi sono stati sciolti. E quella in cui si è svolta un’eliminazione, il pubblico ha assistito a nuoveon, tre ingressi di nuovi concorrenti e a una serie di polemiche. I tre nuovi concorrenti L’Jessica Morlacchi contro Luca Calvani Lorenzo Spolverato eGatta Zeudi Di Palma ed Emanuele Fiori, le presunte molestie Javier e Chiara I tre nuovi concorrenti Ad entrare questa sera nella Casa delsono stati l’attrice Eva Grimaldi, la showgirl Stefania Orlando e il rugbista Maxime Mbanda. Le prime due avevano già partecipato al reality show. L’Al televoto per l’eliminazione erano finitiGatta, Stefano Tediosi, le Non è la Rai, Helena Prestes e Tommaso Franchi.