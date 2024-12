Giallo a Moncalieri | marito e moglie trovati entrambi morti È omicidio-suicidio? Si indaga

Leggi su Dayitalianews.com

Ieri, 17 dicembre, le forze dell’ordine sono intervenute in un’abitazione di, in provincia di Torino, dove erano stati segnalati i corpi senza vita dei coniugi Emanuele Turinetti di 69 anni e Antonella Tarabra di 61 anni nel garage della loro abitazione. L’allarme era stato dato dal fratello di lei che, non sentendola ormai da diverso tempo, si era preoccupato e si è ritrovato dinanzi a quella macabra scena quando è andato a controllare di persona.Lui impiccato, lei accoltellata: un?Secondo i rilievi e gli elementi raccolti finora, la pista più battuta al momento è quella dell’. Come riportato da La Stampa, lui è stato ritrovato impiccato, mentre lei aveva la testa fracassata da una spranga e diverse ferite da taglio sul corpo. Nei prossimi giorni sarà comunque effettuata l’autopsia sui corpi dei due coniugi, che dovrebbero fornire maggiori indicazioni utili per ricostruire quanto accaduto.