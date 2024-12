Lanazione.it - Fomenta e suffumigi, l’allarme del Meyer: “Troppi i bambini ustionati”

Firenze, 17 dicembre 2024 – Attenzione ai rimedi della nonna, che talvolta possono esser pericolosi. E’ il caso delleper liberare le vie aeree intasate dal raffreddore. Negli ultimi mesi, al centro ustioni dell’AOUIrccs, si è osservato un preoccupante aumento dei casi di ustioni gravi causate dazioni. Si tratta di una vecchia pratica che prevede l’applicazione di impacchi caldi o vapori da acqua bollente su varie parti del corpo per alleviare disturbi respiratori, muscolari o infiammatori. Ma nell’arco di poco tempo ilha accolto ben sette pazienti con ustioni maggiori, localizzate principalmente in aree particolarmente delicate come la regione genitale, il torace, l’addome e gli arti inferiori. Tali lesioni hanno conseguenze significative: richiedono lunghi periodi di ricovero e, in alcuni casi, interventi di chirurgia plastica ricostruttiva con l’impiego di innesti cutanei.