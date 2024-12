Thesocialpost.it - Escherichia coli nelle cozze, scatta l’allarme: il ministero della Salute ritira dal mercato un lotto prodotto in Sardegna

Ilha disposto il richiamo immediato di undicontaminate (Mytilus galloprovincialis) a marchio Mitili Olbia. I controlli effettuati hanno evidenziato la presenza del batteriooltre i limiti consentiti dalla legge.Leggi anche:nel formaggio,no altri richiami: i lotti interessatiDettagli sulrichiamatoLecontaminate sono commercializzate con il marchio “Mitili Olbia Soc. Coop.” e sono vendute in retine da 2 chilogrammi. Per identificare con certezza ila rischio, è necessario fare riferimento al numero diB5/10/12/24, con data di confezionamento 10/12/2024. Ilè stato realizzato da Arsellatori e Mitilicoltori Olbiesi Snc per la Mitili Olbia Società Cooperativa, presso lo stabilimento di Sa Marinedda, a Olbia (SS), con marchio di identificazione UE IT E5N7U.