Croce rossa italiana . Il Ligari a Gualteroni

Ild’argento va a Giuliana(foto). La commissione nominata dal sindaco Marco Scaramellini, composta dagli ex primi cittadini Bianca Bianchini e Alcide Molteni, ha scelto di assegnare il premio "d’argento" 2024 a Giuliana, classe 1950, insegnante e vicepreside nel corso della sua vita professionale, volontaria da sempre sulle orme familiari all’interno del Comitato delladi Sondrio, che ha presieduto per due mandati, dal 2013 al 2024, e nel quale dallo scorso maggio ricopre la carica di vicepresidente vicario. Svolge un ruolo attivo e propulsivo nell’ambito del Terzo settore e si è fatta promotrice di importanti iniziative in ambito sociale. Giulianasuccede a Gemma Simonini, infermiera professionale quindi volontaria della Caritas, in prima linea per l’accoglienza di persone in difficoltà e consigliere comunale, premiata nel 2023.