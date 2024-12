Lanazione.it - Castelnuovo, vittoria che vale il posto di vice campioni d’inverno

Bella partita delcontro la quotata Sestese e per i giallobluil secondoin classifica e il titolo di. Nell’ambiente gialloblu c’è molta soddisfazione. "E’ stata una bella partita - commenta il presidente Alessandro Vichi (nella foto) - siamo in salute e i ragazzi danno tutto per la felicità dei tifosi e la soddisfazione della società e dello staff tecnico". L’allenatore Walter Vangioni a fine gara è stato complimentato da tutti, ma lui subito passa gli elogi alla squadra. "I ragazzi - dice - hanno eseguito alla perfezione quanto avevamo preparato negli allenamenti. Abbiamo un osservatore molto preparato, Marco Ferrari, che va a visionare gli avversari prima di incontrarli e della Sestese ci aveva fatto una relazione perfetta, sul loro gioco e come affrontare una squadra ben disposta in campo e veloce nelle ripartenze".