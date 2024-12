Panorama.it - Bormio e Livigno, nel cuore delle Alpi lombarde

Leggi su Panorama.it

“L’Italia dovrebbe vivere solo di turismo”. Formula che ciascuno di noi ha sentito almeno una volta nella vita. Forse forse però un fondo di verità c'è. Rimane fuor di dubbio che la conformazione geografica del nostro Paese e il suo tesoro artistico-culturale siano motivi di forte vanto per noi italiani. Fra mare, montagna, colline e città d’arte, il turista che voglia spendere del tempo nel Belpaese non ha che l’imbarazzo della scelta. Con l’arrivo dell’inverno il fulcro non può che essere sulle nostre.In particolare, fra le mete più note dell’arcono troviamo. Situate neldella Valtellina, a poche ore di distanza da Milano, queste due località non hanno certo bisogno di presentazioni.La storia diaffonda le sue radici nell’antichità. Già in epoca romana, la cittadina era famosa per le sue acque termali, utilizzate per il relax e la cura del corpo.