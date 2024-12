Ilgiorno.it - Biancoshock trasforma l’Edicola Radetzky: un’agenzia delle occasioni perse nel cuore di Milano

Leggi su Ilgiorno.it

, 12 dicembre 2024 - Prendete una vecchia edicola ditela in un luogo capace di raccontare storie di immobilità, abbandono e possibilità perdute. Questo è ildi Immobili-aree.it, l’ultima opera di, artista milanese di arte pubblica, come ama definirsi, noto per il suo approccio multidisciplinare e provocatorio. L’installazione, ospitata daldi viale Gorizia, lato Darsena, ridefinisce il concetto di spazio pubblico attraverso un messaggio ironico e profondamente riflessivo.mancatehatoin una filiale diimmobiliare molto particolare: qui, invece di offrire case da sogno, gli annunci esposti sulle vetrine raccontano di immobili abbandonati o incompiuti. Si tratta di edifici, pubblici e privati, attentamente selezionati e fotografati dall’artista dopo un’accurata ricognizione nel territorio milanese.