Ilgiorno.it - Al Portello con Vivian Lamarque, tra ricordi e sorprese verdi

Leggi su Ilgiorno.it

Cucchi Vado a trovare, figura tra le maggiori della nostra poesia, vincitrice, tra l’altro, anche della prima edizione del premio Strega/poesia con “L’amore da vecchia“ (Mondadori). Milanese, ha anche scritto “La gentilèssa“ (2009) nel dialetto della nostra città. Ci troviamo in viale Serra, di fronte a Mediaworld, poi deviamo in viale Certosa, e le chiedo subito di raccontarmi le sue impressioni sulla zona: "Dopo vent’anni nel bel verde silenzioso QT8, avevo sentito il bisogno di ‘città’, mi ero spostata verso piazza Firenze, dalle finestre vedevo la Caserma Montello, il Tennis Club Bonacossa. Ma quello che davvero cercavo l’ho poi trovato nello stesso quartiere a pochi metri da lì: dalle finestre ora vedo ben otto corsie d’auto. Lo so, pare strano, ma questo viavai infernale è il mio paradiso, mi fa compagnia".