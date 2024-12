Thesocialpost.it - Udine, incidente tra due auto: morta sul colpo la 67enne Rosanna Lunetti

Leggi su Thesocialpost.it

Un gravestradale si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 14.23, in via Cosat, nel comune di Sedegliano. Duevetture sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha avuto un tragico bilancio: una donna di 67 anni,, residente a Codroipo, ha perso la vita, mentre un’altra persona è stata trasportata in ospedale con ferite di diversa entità.Sul luogo dell’sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Codroipo e San Vito al Tagliamento. Le operazioni di soccorso sono state complesse, poiché entrambe le vetture erano ribaltate sul fianco e le guidatrici erano rimaste intrappolate all’interno degli abitacoli. I pompieri hanno utilizzato attrezzature specifiche, come i divaricatori, per liberare le donne dalle lamiere.Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per una delle due vittime non c’è stato nulla da fare.