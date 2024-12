Trofeo Karate di Ferentino il Sakura Latina fa incetta di medaglie | 13 volte sul podio

Leggi su Ilfaroonline.it

Frosinone – Al Palazzetto dello Sport di, domenica 15 Dicembre 2024, si è svolto ildidi, nella specialità del kata individuale e a squadra. La squadra diha ben figurato, ottenendo 13 prestazioni da. La competizione ha rappresentato un buon banco di prova in vista del Campionato Regionale di Kata Fesik che si svolgerà a breve.Ha colpito in particolare la prestazione di Alessia Mandatori, al suo esordio con il difficilissimo kata "Gankaku", mostrando come la preparazione costante di un'atleta possa portare a risultati costanti e concreti, così come ha fatto Carlo Chillemi, solidissimo con il suo Gojushiho-sho.A brillare anche la piccola stella di Martina Loreti, che in quanto a serietà e impegno ha già tanto da insegnare.Di seguito la lista dei medagliati, nell'ordine in cui si sono esibiti:D'OROLiam Esposito, Alexander De Santis, Alessandro Luppino, Kata a Squadra maschile da 6 a 14 anni, da cintura bianca ad arancioneMartina Loreti, Kata Individuale Femminile 6-8 anni, cinture gialle ed arancioniMattia Sacco, Kata Individuale Maschile 13-14 anni, cinture verdi e bluAlessia Mandatori, Kata Individuale Femminile, 18-20 anni cinture nereCarlo Chillemi, Kata Individuale Maschile, 18-20 anni cinture nereSilvia De Angelis, Kata Individuale Femminile, da 21 a 35 anni, da cintura verde a neraD'ARGENTOLorenzo Ridolfi, Luca Cataldo, Luca Iobbi, Kata a Squadra maschile da 6 a 14 anni, da cintura bianca ad arancioneEleonora Ridolfi, Lavinia Valvoli, Greta Valvoli, Kata a Squadra femminile, da 6 a 14 anni, da cintura bianca ad arancioneLiam Esposito, Kata Individuale maschile 11-12 anni, cinture gialle ed arancioniDI BRONZOTommaso Eugenio De Matteis, Nathan Bertin, Francesco Parisotto, Kata a Squadra maschile da 6 a 14 anni, da cintura bianca ad arancioneFederico Ippati, Kata Individuale Maschile 11-12 anni, cinture verdi e bluSara Castaldi, Kata Individuale Femminile 13-14 anni, cinture verdi e bluLorenzo Veneruso, Kata Individuale Maschile 18-20 anni, cinture nere