Tremore essenziale, chirurgia innovativa opzione di cura

ROMA (ITALPRESS) – “Ilè un disturbo del movimento di tipo cinetico intenzionale, nel senso che compare quando il soggetto deve iniziare o deve compere un’azione. Simente non ha un grande problema sull’aspettativa di vita, ma è una grandissima disabilità sulla vita quotidiana dei pazienti perché impatta molto sulle attività quotidiane, tanto che l’85% dei pazienti lo riferisce come disabilitate, il 25% ha dovuto cambiare mansione, un 30% addirittura a tende a isolarsi socialmente perchè viene ad alterare proprio quelle che sono le attività della vita quotidiana, come mangiare, radersi, prendere un bicchiere per bere un caffè. Il trattamento può essere di tipo farmacologico e ci sono diversi farmaci che possono essere utilizzati”. Lo ha detto Patrizia Sucapane, neurologa all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, a margine dell’evento dell’associazione Tremori a Roma.