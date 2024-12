Game-experience.it - Split Fiction, ecco i requisiti di sistema PC del nuovo gioco di Josef Fares

Hazelight Studios, il team di It Takes Two, ha deciso di condividere proprio in queste ore ididella versione PC diche getta le sue radici nella componente cooperativa in arrivo su PS5, Xbox Series XS e Personal Computer il 6 marzo 2025.Dopo l’annuncio ufficiale del titolo, avvenuto ai The Game Awards 2024 con un trailer gameplay, il team di sviluppo capitanato daha deciso di svelare tutti i dettagli in merito alla versione per Personal Computer del titolo.Scopriamo qui sotto iminimi per, grazie ai quali i giocatori possono gustarsi il titolo con una risoluzione di 1920 x 1080 e con i 30 FPS, con qualità grafica Bassa:operativo: 64 bit Windows 10/11Processore: Intel Core i5-6600K o AMD Ryzen 5 2600XMemoria: 8 GB di RAMScheda video: NVIDIA GeForce GTX 970 – 4GB o Radeon RX 470 – 4GBDirectX: Versione 12Rete: Connessione internet a banda largaSpazio di archiviazione: 85 GB di spazio disponibileInvece qui di seguito sono presenti iconsigliati per giocare aa 2560 x 1440 e 60 FPS con qualità grafica Alta:operativo: 64 bit Windows 10/11Processore: Intel Core i7-11700k o AMD Ryzen 7 5800XMemoria: 16 GB di RAMScheda video: NVIDIA GeForce RTX 3070 – 8GB o AMD Radeon 6700 XT – 12GBDirectX: Versione 12Rete: Connessione internet a banda largaSpazio di archiviazione: 85 GB di spazio disponibile