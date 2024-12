Formiche.net - Sessant’anni di spazio italiano. il Premio Luigi Broglio celebra le eccellenze del Paese

La prima laureata in ingegneria aeronautica in Italia, il primonello, il team che lanciò, nel 1964, il primo satellitein orbita. Sono solo alcune delleche, in occasione della Giornata nazionale dello, hanno ricevuto il. Istituito proprio nel sessantesimo anniversario dell’impresa del San Marco su iniziativa del presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space economy, Andrea Mascaretti, ilha l’obiettivo di riconoscere il contributo di chi ha contribuito ad accrescere l’eccellenza italiana nello.“Celebriamo idell’impresa spaziale italiana” ha sottolineato Mascaretti aprendo l’iniziativa. Allora, registra ancora il presidente “Inizia la nostra storia” nello. Come registrato ancora dall’onorevole, “Le grandi imprese marciano sulle gambe dei grandi uomini”, e questo fu, “Ingegnere dell’Aeronautica militare, professore, che volle fortemente che l’Italia andasse nello”.