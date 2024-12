Liberoquotidiano.it - Lo stile Lombardia conquista New York

Dopo l'evento a Londra e la grande serata alla Triennale di MilanoStyle ha appena attraversato l'Oceano per sbarcare in USA. L'importantissimo appuntamento di New- un cocktail dinner, in una location emblematica come il Bar Milano di Eataly sulla 5th Avenue, per presentare le eccellenze lombarde – è stato accompagnato dalla presentazione della nuova campagna “Bellezza senza Confini”, firmata dal regista Paolo Zambaldi, un invito a esplorare le infinite possibilità offerte dai luoghi straordinari del nostro territorio, ben illustrati anche daStyle, il magazine che racconta una regione inedita, in un itinerario sempre pronto a sorprendere e affascinare. Fortemente voluto dall'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali,Style oggi è un trademark che identifica l'eccellenza della