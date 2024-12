Iodonna.it - La secondogenita di Letizia di Spagna brilla anche da sola. Il look per il suo debutto in solitaria a un evento pubblico

Leggi su Iodonna.it

A soli 17 anni, l’Infanta Sofia diha fatto il suo primo passo ufficiale da. Lontana dall’ombra dei suoi genitori, re Felipe edi, e della sorella Leonor, futura sovrana, Sofia ha presieduto la cerimonia di consegna dei premi fotografici Objetivo Patrimonio a Madrid. In un momento delicato per la Corona, reduce dalle tensioni a Valencia, l’ha offerto un’immagine fresca e accessibile della famiglia reale. Elegante, misurata e con il carisma di chi sa di avere un ruolo importante, la giovane royal ha dimostrato di essere pronta per i riflettori.di: i migliori Royalguarda le foto Il total white dell’Infanta SofiaL’Infanta Sofia ha scelto un completo bianco, una tonalità dal forte valore simbolico, associata alla purezza e alla lotta per l’uguaglianza.