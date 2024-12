Anteprima24.it - Jomi Salerno, ritorno al successo contro l’Ariosto Ferrara

Tempo di lettura: 2 minutiopo quasi un mese di stop torna in campo la, che battee riprende al meglio il suo campionato (36-30).Sessanta minuti di equilibrio, nel finale però alza i giri il sette di Thierry che approfitta di qualche errore avversario per sigillare il risultato e mettere il bottino in cassaforte. A metà primo tempo è avanti di quattro reti il club campano (19-15), che però più volte nel corso della gara si lascia scappare l’opportunità di chiudere definitivamente i conti. Merito sicuramente di untenace e combattivo, bravo a rimanere in gara fino a pochi istanti dalla fine.però è caparbia e con esperienza porta a casa una gara non facile ma di enorme importanza. Adesso riflettori puntati alla sfida di sabato, quando alla Palumbo arriverà Leno.