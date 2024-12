Thesocialpost.it - Incidente in pista, bambino di 7 anni travolto da una motoslitta parcheggiata: è grave

Leggi su Thesocialpost.it

Unsi è verificato sulle piste dell’Alpe Tognola, in Primiero, dove undi 7, residente a Padova, è rimasto ferito ed è ora ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale Santa Chiara di Trento.Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe deciso di salire su una, senza conducente, per scattare una foto. Il mezzo, però, si è improvvisamente messo in movimento, arretrando fino a capovolgersi e travolgere il.L’è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15.30. L’allarme è stato lanciato immediatamente, facendo accorrere gli agenti del servizio di soccorso piste e il personale sanitario. Sul posto è intervenuto anche un elicottero per garantire un trasporto rapido al piccolo, che è stato trasferito d’urgenza in ospedale in codice rosso.