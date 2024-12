Lortica.it - Il Paese dei Citti

Durante il vescovado di Guido Tarlati, Arezzo visse un periodo di grande espansione politica e militare, caratterizzato dalle conquiste in Val Tiberina e Val di Chiana portate avanti dal fratello di Guido, Pietro Tarlati, noto come Pier Saccone. Oltre alle riforme costituzionali e fiscali che trasformarono la città-stato, emergeva un ambizioso piano: la creazione di un nuovo stato denominato “dei”.La famiglia Tarlati, con una politica volta a superare le divisioni tra guelfi e ghibellini, aveva stretto accordi con molte famiglie senesi per fondare un territorio che si estendesse da Talamone fino a Urbino e Pesaro, unendo il Tirreno all’Adriatico. I rapporti di amicizia e alleanza con i signori di Montefeltro sembravano rafforzare questo progetto, che avrebbe costituito una cintura centrale in grado di limitare le ambizioni della Repubblica di Firenze e di altri stati del nord Italia.