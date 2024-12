Il Milan sbatte sul Genoa, 0-0 e fischi a San Siro

Leggi su Ildenaro.it

O (ITALPRESS) – Nel giorno della festa per i 125 anni del, i ragazzi di Fonseca sbattono contro il muro difensivo del. A Sanuno scialbo 0-0 spegne l’entusiasmo di un prepartita carico di emozioni. Non dormirà sogni tranquilli soprattutto Morata, che nel secondo tempo ha spedito sulla traversa la palla della vittoria. Contestato il club rossonero. Punto prezioso, invece, per il, autore di una prova solida e di personalità.Prima delo d’inizio, sul prato del Meazza, si sono svolte le celebrazioni per il compleanno del club. I tifosi si sono così goduti una nostalgica parata di vecchie glorie rossonere: da Inzaghi a Seedorf, passando poi per Baresi e Van Basten, solo per citarne alcuni. Il, inoltre, è sceso in campo, indossando una maglia vintage in edizione limitata, i cui dettagli sono stati votati e scelti direttamente dai tifosi.