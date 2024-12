Ilrestodelcarlino.it - I neroverdi battono la Viola

SASSUOLO 2 FIORENTINA 0 Sassuolo: Scacchetti; Parlato, Di Bitonto, Corradini (11’ p.t. G.Benvenuti), Barani (33’ s.t. T.Benvenuti); Weiss, Lopes, Leone; Bruno; Minta (40’ s.t. Daldum), Moriano (33’ s.t. Knezovic). All. Bigica (Viganò, Seminari, Negri, Tomsa, Cardascio, Frangella, Vedovati) Fiorentina: Vannucchi; Kouadio, Baroncelli (86’ Puzzoli), Elia (46’ Scuderi), Balbo (46’ Romani); Harder, Ievoli (26’ s.t. Keita); Braschi, Deli (18’ s.t. Presta), Caprini; Tarantino. All. Galloppa Arbitro: Mucera di Palermo Marcatori: 21’ p.t. Minta, 49’ s.t. Leone Batte la Fiorentina, il Sassuolo Primavera, e si riprende il primato in classifica, sorpassando proprio i. Superati con il punteggio più classico e la più classica scansione – un gol per tempo, apre Minta e chiude Leone – che fanno ampiamente giustizia dei risultati più recenti deidi Emiliano Bigica, prima battuti a Cremona e poi estromessi, mercoledi, dalla Youth League dal Real Betis.