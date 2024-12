Sport.quotidiano.net - Giornata no per il Prato Nord: vince la Folgor. La Pietà vola con 4 sberle alla Galcianese

La fine dell’anno è vicina e il prossimo turno sarà l’ultimo del girone d’andata. Intanto però, ieri si è giocata la quattordicesimadei campionati di Prima e Seconda Categoria e per i club die provincia è ora di tirare le somme. Iniziando dal girone D di Prima Categoria, dove lo Jolo continua a correre: Tomberli ha messo a segno la doppietta necessaria per violare il campo del Sagginaleluce del 2-1 finale. Ma gli uomini di coach Diodato restano secondi ad un solo punto dvetta, perché il Maliseti Seano non è riuscito a fermare in casa la capolista Settimello (0-2).-no anche per il: laCalenzano ha sfruttato al meglio il fattore-campondo 2-0. Guadagnano un punto a testa sia il Casale e Fattoria che il CSLSocial Club, dopo aver pareggiato a reti bianche rispettivamente con il Novoli e con l’Albacarraia.