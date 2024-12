Laprimapagina.it - Foligno e l’Umbria festeggiano l’arrivo del 2025 con il “Capodanno con Radio2”

Il 31 dicembre la città difesteggeràdelin diretta su Rai, grazie al “con”. A partire dalle 22.30, in diretta da Piazza San Domenico, sulle frequenze di Rai, sul canale 202 del Digitale Terrestre, su Rai Play e RaiPlay Sound, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo saranno pronti a far vivere al pubblico un live esclusivo per traghettare il pubblico presente in piazza e gli ascoltatori nel.Alcune anticipazioni della serata sono state annunciate nel corso della conferenza stampa di presentazione svoltasi nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, alla presenza della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, del Sindaco diStefano Zuccarini, dell’Amministratore Delegato di Rai Com Sergio Santo, della direttrice di Rai Com Federica Tanzilli e della direttrice di Rai Radio 2 Simona Sala.