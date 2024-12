Quotidiano.net - De Polis (Ivass), l'Ia sempre più usata, vigilare su diritti

Il mondo assicurativo sta usandopiù l'Intelligenza artificiale con ricadute positive sul "miglioramento dei prodotti e una gestione più efficiente e automatizzata dei processi" e occorre quindisulla salvaguardia deifondamentali delle persone per "tutelare la fiducia dei consumatori". E' quanto afferma il segretario generale dell'Stefano Desecondo cui "l'adozione dell'Ia solleva punti di attenzione legati all'etica e alla protezione dei consumatori accrescendo i rischi di discriminazione" e "violazioni della privacy". L'intelligenza artificiale, per De, viene utilizzata e lo sarà in misuramaggiore, per migliorare l'analisi di grandi quantità di dati, "valutando il rischio di un potenziale cliente in modo più rapido e completo", "individuare le esigenze dei clienti" attraverso la "personalizzazione dei prodotti".