Nerdpool.it - Dc Studios: ecco quando usciranno altri due film dedicati ai supereroi

Leggi su Nerdpool.it

I DChanno confermato l’uscita di due nuovi, che vanno ad aggiungersi alla sempre più ampia ampia offerta diai superpoteri. James Gunn ha appena dato il via alla sua visione come co-CEO dei DCcon l’uscita di Creature Commandos, che prepara il nuovo universo degli eroi dei fumetti per la prossima estate,Superman arriverà nelle sale.Al momento, Gunn ha esitato ad annunciare e/o datare ufficialmente i nuovi progetti dei DC, giurando di voler proporre qualcosa al pubblico solo se è sicuro di poterlo realizzare. Per questo motivo,Gunn parla, la gente sa che il famoso creatore fa sul serio.DCdate echea breveSono state confermate due nuove date di uscita per un paio didel DCU nel calendario dei DC