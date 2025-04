‘Mi sono fidato del GPS’ | precipita da un ponte incompiuto seguendo Google Maps VIDEO

Leggi su Notizieaudaci.it

È sopravvissuto per miracolo, ma le immagini dell’incidente fanno venire i brividi. Il 9 aprile, Rudie Heru Komandono, 61 anni, stava guidando la sua BMW Serie 3le indicazioni di, quando ha imboccato una rampa sbagliata e èto da unincompleto da un’altezza di 12 metri, schiantandosi sulla strada sottostante. Il tutto è accaduto a Gresik, sull’isola di Giava, in Indonesia.L’episodio è stato ripreso da una telecamera di sicurezza e ilmostra la berlina che vola nel vuoto come in una scena da film, atterrando con il muso sull’asfalto, a pochi centimetri dallo spartitraffico. Solo per un soffio non ha centrato altre auto: due vetture e una moto avevano appena superato il punto dell’impatto.Il GPS come unica guidaRudie era diretto a casa di un amico e, secondo quanto riferito, si è afcompletamente al navigatore.