Landini | Governo confuso rischio delocalizzazioni

Landini: «Governo confuso, rischio delocalizzazioni» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Landini: «Governo confuso, rischio delocalizzazioni» Leggi su Cms.ilmanifesto.it L’obiettivo del quorum per i referendum su lavoro e cittadinanza di giugno non è facile. «Siamo consapevoli che per raggiungerlo bisogna convincere quelli che pensano che votare non serve a .: «» il manifesto.

Pensioni, obiettivo superare Quota 100. E spunta la terza via di Boeri. Ne parlano su altre fonti

Cgil, crescono gli iscritti: più giovani. Landini sui fondi Pnrr contro l’effetto dazi: «Saccheggio» - Il segretario generale: «Folle che l’Italia agisca senza l’Europa. Governo confuso». Nel 2024 i tesserati al sindacato rosso salgono a 5 milioni e 173 mila: ... (repubblica.it)

Dazi Usa, Landini (Cgil): "Ue risponda unita, governo eviti delocalizzazione aziende" - “I dazi sono una logica molto pericolosa e, tra l’altro, siamo in una fase in cui c’è anche una rincorsa al riarmo nel mondo che non ha ... (stream24.ilsole24ore.com)

Referendum, Landini: «Non si vota per un partito o per un governo ma per se stessi» - Poi l'attacco al governo: «Sull’occupazione racconta balle». L'intervista a Piero Chiambretti su Rai 3. Landini si è poi scagliato contro il governo, accusandolo di fare propaganda e ... (lettera43.it)