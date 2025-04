Empoli, doppia operazione a Villa Stuart.

Leggi su Calciomercato.it

Doppio intervento per due calciatori della squadra toscana: Maleh e Kouame hanno praticamente finito la stagioneL’dovrà provare a salvarsi senza due pedine fondamentali per D’Aversa: Youssef Maleh e Christian Kouame sono stati operati quest’oggi a, dal professor Mariani. Entrambi gli interventi sono perfettamente riusciti.Maleh è stato operato al collaterale mediale sinistro: il calciatore resterà ricoverato una notte, mentre i tempi di recupero si attestano intorno al mese e mezzo. Per lui c’è il rischio concreto che la stagione sia già terminata. Rischio che è realtà invece per Christian Kouamé , altro giocatore dell’, anche lui operato adal prof Mariani.L’attaccante è stato operato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, in seguito all’infortunio avvenuto durante la gara contro il Cagliari di domenica scorsa.