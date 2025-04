Oasport.it - Basket: Tortona thriller, ma Tenerife vince gara-1 dei quarti di Champions League all’overtime

Una lotta insana, una rimonta inattesa, poi un finale, il supplementare e alla fine l’amarezza della sconfitta. La Lagunabatte Bertramper 93-89 al supplementare in-1 deidi finale di2024-2025, in una notte che di normale ha poco e nulla. Per quanto riguarda i padroni di casa 26 di un Marcelinho Huertas che, a 41 anni, ancora spiega pallacanestro, ma anche 18 di Giorgi Shermadini, che non è da meno per esperienza. In casa16 di un Tommaso Baldasso quasi decisivo nell’ultimo quarto, nonché 17 di Kyle Weems.Primo quarto che parte col brivido al contrario per, perchéspinge subito sull’acceleratore ed in tre minuti e mezzo arriva il 13-0 con Shermadini, Doornekamp e Huertas, tre ex di lusso del campionato italiano, protagonisti.