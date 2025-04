Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO

visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III si è recato poi con Mattarella nel complesso dell'ex Mattatoio. La giornata prosegue con un discorso alle Camere riunite a Montecitorio: "Spero di non stare rovinando la lingua di Dante così tanto da non essere più invitato in Italia", ha detto il sovrano con ironia parlando in italiano Tg24.sky.it - Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili, poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO Leggi su Tg24.sky.it Terzo giorno didi Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re aIII si è recato poi con Mattarella nel complesso dell'ex Mattatoio. La giornata prosegue con un discorso alle Camere riunite a Montecitorio: "Spero di non stare rovinando la lingua di Dante così tanto da non essere più invitato in Italia", ha detto il sovrano con ironia parlando in italiano

