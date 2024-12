Amica.it - Brad Pitt e Angelina Jolie di nuovo insieme in un film? La proposta indecente è di un produttore che li vorrebbe amanti in scena

Leggi su Amica.it

No, non è un sentito dire. Ma un progetto reale. Che, forse per poter avere il via libera e il pieno supporto finanziario, aveva bisogno di una spinta pubblicitaria. Ma qualsiasi siano le motivazioni, l’offerta di base rimane per. Una. Di quelle che possono capitare solo neie che solo neihanno risposta affermativa. Nel mondo reale, infatti, non esistono quantità di soldi a sufficienza per convincere due persone ricche che si fanno la guerra da quasi un decennio a collaborare.E gli ex coniuginon fanno eccezione. Per ora abbiamo la risposta solo del divo 60enne (ne compie 61 il 18 dicembre). Ma dubitiamo che la protagonista di Maria di Pablo Larrain possa avere una reazione diversa.