Atletica Cross | Zenoni vince 5 km dell’Eset Milano Challenge

Leggi su Sportface.it

L’torna protagonista dopo gli Europei diad Antalya, in Turchia. . Nell’Esettrova una bella vittoria l’azzurra Martache domina la prova dei 5 chilometri al Parco Monte Stella, in zona San Siro, con il tempo di 15’52”. La bergamasca dell’Università Luiss, unica a scendere sotto i sedici minuti, campionessa europea in staffetta ad Antalya e stavolta impegnata su una distanza più lunga, precede l’ungherese Lilla Bohm (16’10”) mentre per il terzo posto Linda Palumbo (Us Quercia Dao Conad, 16’28”) riesce a superare Nicole Reina (Cus Pro Patria, 16’30”), oro con il team all’Euro, in testa all’inizio ma quarta al traguardo seguita dalla compagna di club Silvia Oggioni (Cus Pro Patria, 16’33”). Completano la top ten Francesca Annoni (16’39”), Luisa Gaia Dal Molin (16’56”), Letizia Di Lisa (17’08”), Paola Pooli (17’09”) e Martina Brangero (17’18”).