Aprilia esplosione in una villetta | le vittime sono nonno e nipotino di 13 anni

Un’si è verificata oggi pomeriggio, lunedì 16 dicembre, in una palazzina situata in via Apollo, nella zona periferica di, nei pressi del Genio Civile. Secondo le prime informazioni, l’incidente ha provocato due: un ragazzo di 13e suo.Le cause della deflagrazione rimangono ancora sconosciute, ein corso le indagini per chiarire quanto accaduto. Una terza persona, gravemente ferita, è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasferita con urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero critiche.Sul postointervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area, insieme ai carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per determinare le dinamiche dell’. Al momento, l’intera zona è stata isolata per facilitare l’intervento delle squadre di soccorso.