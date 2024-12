Ilrestodelcarlino.it - Amatori di forza a Bassano. Gli Scomed superano il Kraken

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Molte luci, e qualche ombra, nel week end dell’hockey modenese, che si prepara ad inconsueto turno infrasettimanale: positive arrivano per l’1945, che va a vincere disu di una pista molto scomoda come la Caneva didel Grappa, e per glidi Bomporto, che fanno un sol boccone delCamaiore Junior, issandosi in vetta alla classifica. Male invece la Pico Mirandola, che non segna da sessantotto minuti, evidenziando sempre di più una cronica difficoltà di andare a rete: certo il rientro di Mirto consente qualche speranza in più, ma l’attuale trend non è molto differente da quello vissuto in coppa Italia. Pur con tutte le "cautele" del caso, forse sarebbe il caso che la dirigenza mirandolese riallacciasse i rapporti con Stefano Scutece, che sarà vintage, sarà scomodo in spogliatoio, ma qualche rete la butta sempre dentro, e per certo ha ancora tanta voglia di giocare.