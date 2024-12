Game-experience.it - Alan Wake 2, è disponibile l’aggiornamento 1.2.7 con importanti novità su PS5 Pro

2 ha ricevuto1.2.7, orasu tutte le piattaforme, con interventi mirati che rendono la versione PS5 Pro ancora più ottimizzata.Remedy Entertainment ha rivelato che l’update introduce la modalità grafica “Bilanciata”, pensata per schermi compatibili con un refresh rate di 120Hz. Questa nuova opzione combina le impostazioni della modalità Qualità, inclusi i riflessi ray tracing, con la risoluzione della modalità Prestazioni, puntando ad offrire un gameplay stabile a 40fps.Oltre a questa, la modalità Prestazioni su PS5 Pro ha subito ritocchi per garantire un framerate più stabile, mentre la modalità Qualità ha beneficiato di miglioramenti al ray tracing, con una riduzione del rumore visivo per immagini più pulite. Come se non bastasse tutto questo, il team di sviluppo ha aggiunto una nuova opzione su2 che permette di attivare o disattivare il sistema PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) direttamente dai menu di pausa, consentendo in questo modo agli utenti di poter disattivare ed attivare a proprio piacimento l’upscale grafico offerto dalla nuova console Sony.